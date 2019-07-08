الرئيس عون تباحث مع الرئيس بري في توحيد الجهود لمعالجة احداث قبر شمون وتلقى دعوة لحضور لقاء شبيبة الروم الملكيين الكاثوليك

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الوزير سرحان والنائب درغام في قصر بعبدا

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، الاوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الاخيرة والاتصالات الجارية لاسيما تلك المتصلة بالأحداث التي وقعت في محلة قبر شمون في قضاء عاليه قبل اسبوع، وتم خلال اللقاء التداول في عدد من الافكار وذلك في اطار توحيد الجهود المبذولة لمعالجة الاوضاع التي نشأت عن هذه الاحداث.

وبعد اللقاء لم يشأ الرئيس بري الادلاء باي تصريح واكتفى بتحية الصحافيين والقول: " جئنا نصبح على فخامة الرئيس".

وزير العدل

الى ذلك، استقبل الرئيس عون وزير العدل القاضي البرت سرحان وعرض معه عمل الوزارة واوضاع قصور العدل، اضافة الى مواضيع تتصل بوضع القضاء واستقلاليته.

النائب اسعد درغام ورئيس اتحاد بلديات جومة عكار

وعرض الرئيس عون مع نائب عكار اسعد درغام ورئيس اتحاد بلديات الجومة- عكار السيد فادي بربر حاجات المنطقة والمشاريع الانمائية التي تحتاجها، ولاسيما منها استحداث فرع للجامعة اللبنانية ومستشفى عسكري، اضافة الى اوضاع الطرق والبنى التحتية. واوضح النائب درغام ان الرئيس عون يولي اهتماما خاصا بحاجات منطقة عكار ومطالب اهلها ويسهر على تحقيقها ضمن الامكانات المتوافرة.

لجنة الشبيبة البطريركية للروم الكاثوليك

وفي قصر بعبدا، وفد المنسقية العامة للجنة الشبيبة البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك برئاسة الدكتورة سينتيا غريب وعضوية المرشد العام للجنة الارشمندريت كميل ملحم ومنسق ومرشد شبيبة بيروت الاب بول ايوب ومسؤول الشؤون الكنسية السيد روني جدعون وعدد من الاباء المرشدين، الذين وجهوا دعوة لرئيس الجمهورية لحضور لقاء شبيبة الروم الملكيين الكاثوليك في الشرق الاوسط والدول العربية الذي سيعقد في مركز " لقاء" في الربوة في 9و10 و 11 آب المقبل بعنوان " لك اقول قم".

وعرض الوفد لعمل المنسقية العامة للجنة الشبيبة والجهود التي تبذلها من اجل دعوة الشباب للمشاركة في بناء الجسور في الشرق وذلك انطلاقا من دور لبنان الريادي والمحوري في حوار الاديان والثقافات والاعراق.