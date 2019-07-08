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بالصورة - ماريو للوزير باسيل: "اريد ان اصير مثلك حين أصبح كبيراً".. وهكذا جاء الردّ من الوزير

8
JULY
2019
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تلقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل رسالة من فتى يدعى ماريو واكيم ويبلغ من العمر 12 عاما.


وشرح ماريو في الرسالة انه يعرف باسيل عن طريق أهله الذين لا يتحدثون سوى عنه، مذكرا اياه بأن الفرصة قد سنحت له بلقائه خلال برنامج "دق الجرس" الذي تم عرضه على قناة "MTV".


واعرب ماريو عن سعادته وفخره برؤية باسيل في حينها، قائلا:"اريد ان اصير مثلك حين أصبح كبيرا، ذكيا وديناميكيا ومواطنا صالحا يحب لبنان."


وشدد ماريو على انه يعتبر باسيل نموذجا يحتذى به، مطالبا باسيل بأن يكون للبنان مستقبل واعد حيث يرغب ماريو بالبقاء بحسب ما ورد في رسالته.


ودعا ان يحمي الله باسيل، متمنيا لقاءه مرة أخرى.


باسيل ردّ على رسالة ماريو فنشرها على انستغرام، معلقا:" سأقوم بأفضل ما يمكن لكي تبقى في هذا البلد. أنا فخور بلبنانيتك."

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