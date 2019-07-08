ألان عون: سنلبّي دعوة رئيس الحكومة الى الجلسة المقبلة

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إعتبر النائب آلان عون، أن "كل شخص يتحمل مسؤولية خطابه ويسأل عنه والأهم اليوم هو الخروج من هذا الجو الذي نعيشه وعودة الأمور الى طبيعتها".



وقال في حديث لاذاعة "صوت لبنان 100,3-100,5": "على الآخرين تقبل أي حركة سياسية وعدم تحويل الموضوع كل مرة وكأنه أزمة سياسية كبيرة والتركيز على عودة العمل الحكومي".



وختم عون: "نحن لسنا دعاة تعطيل ولم يكن لدينا نية تعطيل الجلسة السابقة وسنلبي دعوة رئيس الحكومة الى الجلسة المقبلة عندما يرى الأمر مناسبا انطلاقا من حرصه على عدم نقل الخلاف إثر حادثة قبرشمون إلى جلسة مجلس الوزراء".