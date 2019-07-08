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بطيش من سراي صيدا: علينا جميعا تحمل المسؤولية للنهوض بالبلد سياسيا واقتصاديا

8
JULY
2019
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زار وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش صباح اليوم يرافقه المدير العام في الوزارة السيدة عليا عباس ومستشارته السيدة دنيز عطالله في جولة له في الجنوب بدأها في مدينة صيدا حيث عقد لقاءا مع محافظ الجنوب منصور ضو في مكتبه في سراي صيدا الحكومي في حضور رئيس مكتب مصلحة الاقتصاد في الجنوب علي شكرون، وتناول اللقاء الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها لبنان لا سيما في منطقة الجنوب والاطلاع على حاجات المواطنين وهواجسهم ومحاولة إيجاد الحلول الممكنة لها.


وبعد اللقاء اكد الوزير بطيش في تصريح له "ان الخلافات السياسية في لبنان لها تأثير كبير على الاوضاع الاقتصادية"، متمنيا "ان تكون هذه الخلافات مرحلية معولا على حكمة المسؤولين للنهوض بالاقتصاد".


وحول إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء قال بطيش: "اعتقد ان الامور تتجه نحو الانفراج والحلحلة والجميع لديهم الارادة لايجاد الحلول الممكنة بهذه المرحلة والجميع يجب ان يتحمل المسؤولية للنهوض بالبلد سياسيا واقتصاديا."


وعن موضوع المولدات الكهربائية اشار الى "ان آخر الاحصاءات حتى تاريخ 30 حزيران تشير الى ان 72 بالمئة من اصحاب المولدات ملتزمون بقرارات الوزارة وخصوصا لجهة التعرفة التي تصدرها الوزارة شهريا ومن لم يلتزم ينظم بحقه محاضر ضبط"، مشيرا الى "ان اكثر من 2500 كشف على المولدات حصلت خلال الخمسة اشهر من اصل 16 الف على كامل الاراضي اللبنانية."


اشارة الى ان الوزير بطيش والوفد المرافق سيتوجه بعدها الى غرفة التجارة والصناعة والزراعة لصيدا والجنوب حيث سيعقد لقاء مع رئيس واعضاء الغرفة بحضور فاعليات اقتصادية.

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