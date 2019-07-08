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جريمة وحشية في بلدة لبنانية... 8 اشخاص تناوبوا على اغتصاب ابنة الـ14 سنة وتصويرها!

8
JULY
2019
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البلاغ التالي:

 

توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام مجموعة أشخاص بإغتصاب فتاة قاصر (14 سنة) من الجنسية السورية، وفض بكارتها، وتصويرها، وابتزازها لاحقاً بواسطة صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو.

 

من خلال المتابعة، تمكنت المفرزة المذكورة من تحديد هويات الفاعلين، وتوقيفهم في أماكن تواجدهم في ثلاث بلدات جنوبية، وعددهم /8/ أشخاص، وهم:

 

ح. س. (مواليد عام 2001، لبناني)
م. ح. (مواليد عام 2001، لبناني)
ع. ي. (مواليد عام 2000، لبناني)
غ. ع. (مواليد عام 1996، سوري)
م. س. (مواليد عام 1996، لبناني)
ع. ق. (مواليد عام 1995، لبناني)
م. ع. (مواليد عام 1988، سوري)
ك. س. (مواليد عام 1986، لبناني)
كما جرى ضبط سيارة نوع "أوبل" لون أبيض، زجاجها حاجب للرؤية، ومن دون تسجيل.

 

وقد اعترفوا بعملية الاغتصاب والابتزاز، وبقيامهم بسرقة ما يزيد عن /15/ درّاجة آلية من مدينة صور وضواحيها.

 

بحضور مندوبة الأحداث، تم استماع إفادة القاصر من قبل عناصر مخفر النبطية، وبالتوسّع بالتحقيق مع الموقوفين، اعترفوا بما نُسب إليهم.

 

أحيلوا تباعاً إلى مفرزة صيدا القضائية ومكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، لاستكمال التحقيق، وأودعت القاصر أحد مراكز الرعاية، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص.

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