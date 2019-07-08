رداً على "رسالة" الخليل الى رئيس الجمهورية ، مسعد : ما عهدناك من المدّاحين والشتّامين‎

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أعرب الرئيس السابق للصندوق المركزي للمهجرين المهندس شادي مسعد عن الاستغراب والاستهجان لحملة التجنّي التي يقودها البعض في وجه وزير الخارجية جبران باسيل، خصوصا عندما يصدر التجنّي عن أشخاص يُفترض انهم ليسوا من طينة المدّاحين والشتّامين في خدمة الزعيم.

وقال مسعد في تصريح: لم يفاجئني كلام التجنّي والجنوح الذي قرأته في تصريح النائب انور الخليل، بقدر ما فاجأني أن يصدر عن رجل لطالما اعتبرت انه نموذج للسياسي المتزن والمنطقي والعادل في أحكامه. وبالتالي، فان مضمون ما أسماه خليل رسالة الى فخامة الرئيس، وان كان مستهجنا ومدانا ولا يمت الى الواقع بصلة، إلا أن المفاجأة الاكبر تبقى في هوية من أطلقه.

تابع مسعد: لم أكن أعلم ان التزلّم والتبعية يمكن ان تبلغ هذا المستوى، وتجعل رجلا مثل انور الخليل، ينحدر الى هذا الدرك من اللامنطق والتجنّي على وزير الخارجية، ويتهمه بالتحريض الطائفي. وهل يصدق الخليل فعلا ما ورد في كلامه، ام انه مُجبر على اعلان هذا الموقف تماهيا مع مقتضيات ارضاء الزعيم للحفاظ على كرسي النيابة؟

أضاف: الوزير جبران باسيل لا يتحدث سوى لغة الوطنية والاعتدال، لغة الجمع ورفض الكانتونات، لغة الوطن للجميع، لغة الحرية، وكلها قيم ومبادئ مُصانة بالدستور. ومن يخرق الدستور ليس باسيل، بل من يتجنّى عليه، ويتهمه جزافاً.

استطرد مسعد: الوزير باسيل سيحلّ الاسبوع المقبل ضيفا عزيزاً مكرّماً على الجنوب، وسنكون في مرجعيون في انتظاره وسيكون استقباله لائقا برجل أثبت بالفعل انه رجل دولة، ومن أجل ذلك بات يحاربه الكثيرون.

ختم: سنثبت في الجنوب اننا اصحاب قضية اسمها لبنان، وسنستقبل بفخر وسعادة رجلاً يعمل بصدق وجهد من أجل هذه القضية.