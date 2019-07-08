أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 08-07-2019

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البناء

لفت عدد من الباحثين الفرنسيين في الشؤون الأفريقية تزامن الحلحلة في أزمتي السودان والجزائر وتوقفوا أمام تناول رئيس الأركان الجزائري للسياسة الفرنسية بتهمة العمل للعبث بالداخل الجزائري، وفيما اعتبر بعضهم أنّ هناك تفاهماً روسياً أميركياً على جغرافيا سياسية إقليمية جديدة تفسّر ما يجري في أفريقيا بما في ذلك ليبيا حيث التوزان السعودي التركي تحت مظلة الدول الكبرى وتسهيلاتها، رأى بعض آخر في الكلام الجزائري تعبيراً منفصلاً عن ذاكرة جزائرية وطنية بوجه التدخلات الفرنسية المستمرة بوسائل أمنية وتجارية ومالية رغم نهاية الاستعمار المباشر.

الجمهورية

استغرب سفراء أوروبيون هدر المسؤولين اللبنانيين الوقت وتضييع الفرص والالتهاء في زيارات ومناكفات بدل الإستنفار لمواجهة الخطر الإقتصادي والمالي.





اللواء



غمز

حرص وزير سابق على إبراز حضور سفيرين خليجيين لمناسبة تربوية سنوية تجري في الجامعة التي يديرها في البقاع الغربي ويتم خلالها تخريج طلاب السنوات النهائية!

لغز

لوحظ أن عزام الأحمد، موفد الرئيس الفلسطيني إلى لبنان قام بزيارات إلى قيادات مسيحية بارزة في مقدمتها الرئيسين أمين الجميل وميشال سليمان، فضلاً عن لقائه جعجع في معراب للمرة الأولى!