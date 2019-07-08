عناوين الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 08-07-2019

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الأخبار

الاتفاق النووي يهتزّ... ولا يسقط

‫عزمي بشارة على خطى السعوديين: اغراء للاستحواذ او الذم والتشهير | قطر تستهدف إرث جورج حبش؟

‫تعديلات لجنة المال على مشروع الموازنة مهددة في الهيئة العامة!

‫«مكافحة» العمالة غير الشرعية باب التحايل مفتوح

البناء

ماكرون يعرض على روحاني مع بدء طهران التخصيب المرتفع تفاهماً بديلاً للخروج من الاتفاق

الحكومة متوقفة عند حاجز قبرشمون... ومساعٍ لجلسة الخميس

فارس سعد رئيساً لـ«القومي»: مشروع سعاده المقاوم واللاطائفي يبقى الأمل

الجمهورية

سقوف التصعيد تحبط جهود التبريد

إيران تستأنف التخصيب المحظور

فصل من الحروب القيسية اليمنية

حرب أميركية - إيرانية... بالوكالة

سيناريو الافلاس... ما ينبغي توقعه

اللواء

الراعي يحذِّر من «غَرَق السفينة» وجعجع يتّهم باسيل بالتعطيل

قرار الحريري غداً.. وجولة رئيس «التيار الحُرّ» الشمالية عُزْلَة سياسية للتكتل القوي

إيران تتجاوز الخط الأحمر النووي.. والعالم يرتبك

اليونان في عهدة اليمين بعد فوز كاسح

الديار

حكومة العهد الأولى تتلقّى أول طعنـة وتنـتـظر تدخّل رئيـس الجمهوريـّــة

ثلاثة عُقد تمنع إقرار الموازنة والأنظار مُتوّجهة إلى لقاء خليل ــ كنعان اليوم

حجم الإستيراد يــزيد مــن عجز ميزان المــدفوعات ويُــهدّد الكيان اللبــناني