الفائزون في انتخابات رابطة مخاتير جبيل

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فازت لائحة “التضامن والعمل” التي يرأسها مختار بلدة شامات ميشال جبران بكامل أعضائها في إنتخابات رابطة مختاري قضاء جبيل التي جرت اليوم في ثانوية جبيل الرسمية بإشراف قائمقام جبيل نتالي مرعي خوري. وقد إقترع ١٠٠ مختار من أصل ١٠٦.

بعدها صدرت نتائج إنتخابات رابطة مختاري قضاء جبيل، والفائزين توزّعت الأصوات لهم على الشكل التالي:

ميشال جبران – ٧٤ صوتاً

حكمت الهاشم – ٧٢

أحمد برو – ٧٢

عماد ملحمة – ٧١

بسام حبيب – ٧٠

الياس سليمان – ٦٩

الفرد خيرالله – ٦٧

سيدة الشامي – ٦٥

بيتر ابي عبدالله – ٦٥

داني مرزا – ٦٤

ريمون القرقفي – ٦٣

مهدي المقداد – ٥