في ذكرى الاسبوع على احداث قبرشمون وهاب يدعو للمصالحة... فكيف رد الاشتراكي والديمقراطي عبر OTV ؟

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في ذكرى الاسبوع على احداث قبرشمون وبعد ساعات قليلة على تشييع الشهيدين رامي سلمان وسامر ابي فراج اتت مفاجئة تغريدة رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب حيث دعا خلالها إلى مصالحة درزية شاملة من اجل استعادة الحقوق معتبرا ان الدروز اصبحوا خارج المعادلة الحقيقية للدولة ما رسم علامات استفهام عديدة ابرزها هل هذه المبادردة فردية ام تمت استشارة المقربين قبل الابعدين وما رأي الاطراف المعنيين مباشرة في النزاع القائم حاليا على الساحة الدرزية؟



كلام ايجابي من المسؤولين الاعلاميين في الاشتراكي والديمقراطي على عكس التصريحات السياسية التي تلت حادثة قبرشمون لكن هل مهمة اللقاء والمصالحة سهلة التنفيذ على ارض الواقع؟ أمنيا رست بورصة التوقيفات حتى الساعة على سبعة اشخاص في الملف فسألنا الاشتراكي هل من تسليم لاشخاص اضافيين في الايام المقبلة؟ سياسيا وبعدما جال وفد من قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي علىالبطريرك الراعي ومعراب، على ان يلتقي رئيسي الكتائب سامي الجميل والمردة سليمان فرنجية...



كيف يرى الحزب الديمقراطي هذه الزيارات؟ الجميع في الجبل حريص على الامن والاستقرار... مفردات سمعناها في تصريحات الاطراف كافة فهل ستصبح واقعا ملموسا؟