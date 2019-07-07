living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في ذكرى الاسبوع على احداث قبرشمون وهاب يدعو للمصالحة... فكيف رد الاشتراكي والديمقراطي عبر OTV ؟

7
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في ذكرى الاسبوع على احداث قبرشمون وبعد ساعات قليلة على تشييع الشهيدين رامي سلمان وسامر ابي فراج اتت مفاجئة تغريدة رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب حيث دعا خلالها إلى مصالحة درزية شاملة من اجل استعادة الحقوق معتبرا ان الدروز اصبحوا خارج المعادلة الحقيقية للدولة ما رسم علامات استفهام عديدة ابرزها هل هذه المبادردة فردية ام تمت استشارة المقربين قبل الابعدين وما رأي الاطراف المعنيين مباشرة في النزاع القائم حاليا على الساحة الدرزية؟

كلام ايجابي من المسؤولين الاعلاميين في الاشتراكي والديمقراطي على عكس التصريحات السياسية التي تلت حادثة قبرشمون لكن هل مهمة اللقاء والمصالحة سهلة التنفيذ على ارض الواقع؟ أمنيا رست بورصة التوقيفات حتى الساعة على سبعة اشخاص في الملف فسألنا الاشتراكي هل من تسليم لاشخاص اضافيين في الايام المقبلة؟ سياسيا وبعدما جال وفد من قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي علىالبطريرك الراعي ومعراب، على ان يلتقي رئيسي الكتائب سامي الجميل والمردة سليمان فرنجية...

كيف يرى الحزب الديمقراطي هذه الزيارات؟ الجميع في الجبل حريص على الامن والاستقرار... مفردات سمعناها في تصريحات الاطراف كافة فهل ستصبح واقعا ملموسا؟
 
 
OTV News - Video Inside
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout