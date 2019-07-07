درغام: أبواب السجل العدلي في عكار ستبقى مفتوحة حتى قبل اصدار المرسوم

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أكد عضو "تكتل لبنان القوي" النائب أسعد درغام خلال إستقباله وفودا شعبية ورؤساء بلديات ومخاتير، "أن القرار الصادر عن مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وقائد الشرطة القضائية العميد أسامة عبد الملك والذي يقضي باقفال مركز السجل العدلي في حلبا لكونه غير مدرج ضمن القانون رقم 17، لن يتم، وسيبقي المركز أبوابه مفتوحة أمام المواطنين من أبناء محافظة عكار".



وكشف درغام "أنه جرى التنسيق مع المعنيين بهذا الأمر، حيث سيعقد مجلس القيادة إجتماعا يوم غد الاثنين وسيناقش موضوع السجل العدلي في عكار وواقع المحافظة التي لا يمكن معاملتها على أنها قضاء، كما سيتم الابقاء أيضا على مركزي بعلبك وكسروان، على أن يتم لاحقا إصدار المرسوم المتعلق بشرعنة هذا المركز وفقا للأطر القانونية والدستورية".