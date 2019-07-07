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بعد الضجة التي أثارها رسوبه في الروضة الأولى في لبنان.. قضية " جواد" تتفاعل!

7
JULY
2019
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نشرت صفحة Reina and Angel Charity الخبر التالي:

"في الامس تداولت وسائل مواقع التواصل الاجتماعي موضوع الطفل الذي رسب في صف kg1، عمره لا يتعدى ثلاث سنوات ونصف، من مدرسة ليسيه دي زار المحترمة. لذا قامت الاعلامية ريما شرف الدين رئيسة جمعية reina & angel مع اعضاء الجمعية بمتابعة موضوع التلميذ بدقة واهمية مع اهل الطفل من كافة الجهات ، وايضا اختصاصية بالروضات ٠ مع العلم بأن المدرسة المحترمة قد اساءت مرتين بحق التلميذ واهله حين ذكرت ان الطفل راسب مع انه يرفع تلقائيا تلاميذ الروضات ولقد ذكرت المدرسة للاهل انه خطأ مطبعي مع العلم ان الشهادة المعطاة للتلميذ خلال العام الدراسي نتيجتها راسب ٠

اما الاساءة الثانية حين ذكر البيان الذي اصدرته المدرسة ليلة امس انه بحاجة لمدرسة مختصة ؟؟؟؟؟؟ لماذا لا نفهم لان المدرسة ؟؟؟؟ ٠ والمصيبة الكبرى ذكر اسم الطالب مما يعرضه للاساءة النفسية والمعنوية والتلميذ كان يتعرض خلال العام الدراسي للتنمر والتعنيف اللفظي مما ادى لوصول الطفل الى حالة نفسية صعبة واصبح يكره المدرسة ٠ اناشد المعنيين في وزارة التربية والتعليم العالي والجهات المختصة بالاشراف على هذه المدارس التي لا تراعي القيم والاخلاق بالتعاطي مع الاهل والتلاميذ مع العلم ان الاهل سددت كل الاقساط المدرسية للمدرسة ٠ وان الجمعية سوف تتابع موضوع التلميذ مع الوزارة بشكل دقيق".


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