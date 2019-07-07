الإعدام لقاتل طليقته بالساطور

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قضت محكمة عراقية، اليوم الأحد، 7 تموز، بالإعدام شنقا حتى الموت على مدان قتل طليقته بواسطة "ساطور"، وسرقة أموالها، في محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق.

أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن الهيئة الثانية لمحكمة جنايات البصرة قضت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مدان أقدم على قتل طليقته لوجود خلافات سابقة بينهما بواسطة سكين كبيرة (ساطور) بحسب اعترافاته.

وأضاف المركز، أن المدان قام بطعن المجنى عليها (طليقته) في البطن، ومناطق متفرقة من جسمها ما أدى إلى وفاتها داخل منزلها"، منوها إلى أنه قام بعد قتلها، بسرقة خمسة ملايين دينار عراقي تعود لها.

ولفت المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، إلى أن الحكم بحق المدان صدر وفقا لأحكام المادة 406/1/أ،ج من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.