قوى الامن عممت صورة شخص يبيع ارقام هواتف مزيفة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “في إطار ملاحقتها للمتورطين في قضايا الاحتيال، التي يقع ضحيتها عدد كبير من المواطنين، وبعد توافر معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، عن قيام شخص مجهول ملقب بـ “ماريو” بتنفيذ عدد كبير من عمليات بيع خطوط خلوية منتهية الصلاحية على أنها أرقام مميزة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت قطعات الشعبة من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى: م. أ. (مواليد العام 1988 سوري) بتاريخ 4/7/2019، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الروشة – بيروت.

وبالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ عدد كبير من عمليات الاحتيال عن طريق اختيار مواطنين لديهم أرقام مميزة فيرسل لهم رسائل نصية (SMS) لبيعهم أرقاما مميزة شبيهة بأرقامهم بأسعار تتراوح بين /500/ و /2000/ دولار أميركي، ثم يعمد الى تسليمهم خطوط خلوية منتهية الصلاحية أو قد شارفت على الانتهاء، ومختلفة كليا عن الأرقام التي وعد بها، وبعد استلامه المبلغ المالي المتفق عليه يتوارى عن الأنظار.

لذلك وبناء على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مبنى فرع المعلومات في بيروت، الكائن في ثكنة إميل الحلو – شارع مار الياس، أو الاتصال على الرقم 307728/01، تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.