خالد الضاهر: السعودية أجبرت الرئيس الحريري على الاستقالة... ونريد أفضل العلاقات مع إيران

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أعلن النائب السابق خالد الضاهر خلال برنامج الحدث مع الزميلة نانسي السبع اليوم الأحد، أنّ ضغوطًا مورست من السعودية على الرئيس سعد الحريري لإجباره على الاستقالة، وأضاف: " والموضوع لم يعد سرّا".

وكشف الضاهر أنه تلقى "أكثر من دعوة من إيران لزيارة البلد ولكنه لم يجب".

وأكّد الضاهر "اننا حريصون على أفضل العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة ونريد علاقة مع السعودية تفيد لبنان كما نريد أفضل العلاقات مع إيران وغيرها من الدول بما يخدم لبنان، لبنان قائم على المساعدات الخارجية وأتوجه إلى خادم الحرمين الشريفين إلى مراجعة سياسته لخدمة لبنان". وتوجّه إلى القيادة السعودية قائلاً: "كيف تتخلّون عن لبنان بهذا الشكل؟.. راجعوا سياستكم. كيف تواجهون المشروع الإيراني؟ واجهوه بالثقافة والعمل الاجتماعي".