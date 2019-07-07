يبيع خطوطاً منتهية الصلاحية على أنّها أرقام مميزة.. هل وقعتم ضحيّة "ماريو"؟!

A + A -

أصدرت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة - بلاغاً جاء فيه: "في إطار ملاحقتها للمتورطين في قضايا الاحتيال، التي يقع ضحيتها عدد كبير من المواطنين، وبعد توافر معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، حول قيام شخص مجهول الهوية - ملقّب بـ"ماريو"- بتنفيذ عدد كبير من عمليات بيع خطوط خلوية منتهية الصلاحية على أنها أرقام مميزة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت قطعات الشعبة من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى:

- م. أ. (مواليد عام 1988، سوري)

بتاريخ 4/7/2019، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الروشة – بيروت.

بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ عدد كبير من عمليات الاحتيال عن طريق اختيار مواطنين لديهم أرقام مميزة فيرسل لهم رسائل نصية (SMS) لبيعهم أرقام مميزة شبيهة بأرقامهم بأسعار تتراوح بين /500/ و/2000/ دولار أميركي، ثم يعمد الى تسليمهم خطوط خلوية منتهية الصلاحية أو قد شارفت على الانتهاء، ومختلفة كلياً عن الأرقام التي وعد بها، وبعد استلامه المبلغ المالي المتّفق عليه يتوارى عن الأنظار.

لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مبنى فرع المعلومات في بيروت، الكائن في ثكنة إميل الحلو – شارع مار الياس، أو الاتصال على الرقم 307728 01، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".