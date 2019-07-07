بدعوة من "ميشال عون" لبى التيار والقوات لقاء عشاء في كينشاسا - الكونغو

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بدعوة من السيِّد "ميشال عون" المغترب في كينشاسا عاصمة الكونغو الديموقراطية لبّى أعضاء من التيار الوطني الحر برئاسة المنسّق السيد ربيع مسعد والقوات اللبنانية برئاسة السيد جورج أبي خليل الدعوة للعشاء على مائدة لبنانية في مطعم ال palais في كينشاسا - الكونغو.

وكان هذا اللقاء للتأكيد على التقارب بين الشباب اللبناني المغترب وخاصة الحزبين المذكورين بعد أن أرست المصالحة أُسس متينة للتلاقي والتنسيق بين المجموعات لخدمة المغتربين.

وإتّسم اللقاء بالودّ والمحبّة وانتهى بالإتفاق على اللقاء المستمر والبنّاء لخدمة لبنان.