سوريا ترفع رسوم عبور الطيران المدني اللبناني في أجواءها بنسبة 50 بالمئة

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زادت سوريا رسوم عبور الطائرات الأجنبية أجواءها بنسبة 50 بالمئة، كاشفة أن العبور مقتصر حاليا على الخطوط الجوية اللبنانية والقطرية والعراقية.



وأكد المدير العام لمؤسسة الطيران المدني إياد زيدان تعديل بدلات الخدمات الملاحية والتسهيلات المقدمة للطائرات التي تحلق في الأجواء السورية دون الهبوط، بزيادة قدرها 50%، كاشفا أن الإيرادات التي حققتها المؤسسة نتيجة عبور الأجواء السورية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت نحو 3 ملايين دولار.

وأوضح زيدان أن القرار يهدف إلى تحسين إيرادات المؤسسة والاستفادة من الموقع المتميز لسوريا في خريطة حركة الطيران المدني علما أن معظم شركات الطيران توقفت عن الهبوط في مطارات سوريا وعبور أجوائها لأسباب سياسية في إطار محاربتها، مؤكدا أنه لم تكن قرارات التوقف عن الهبوط أو العبور لأسباب تجارية أو أمنية.

وأشار زيدان إلى أن هناك بعض الشركات الإيرانية و"فلاي" العراقية تهبط في المطارات السورية، فيما يقتصر عبور الأجواء على شركات الخطوط العراقية و"الميدل إيست" اللبنانية والخطوط القطرية.

ونفى أن تكون سوريا هي التي أوقفت عبور شركات الطيران أجواءها وبالتالي فإن عودة مرور شركات الطيران يعود لها، وقال: نحن لم نمنع العبور حتى نعيد السماح.

وعن أثر رفع الأسعار على عودة الشركات لاستخدام الأجواء السورية أكد أن الأسعار التي تقررت الآن موضوعية ومتناسبة مع الأسعار في دول الجوار وربما تكون أقل منها.

"الوطن"