عناوين الصحف ليوم الأحد 7 تموز 2019

النهار: الزيارة المدجّجة بالحماية جاءت باهتة، فاستعاد باسيل التصعيد الاستفزازيّ
الديار: ابراهيم كنعان لـ «الديار» : دخلنا محميات الصناديق والهيئات والوزارات وخفضنا الانفاق
لبــــنان قــادر على سد عجزه خلال 5 سنوات لانـه بلــد غير مفلــس ومــليء ماليــاً
الحياة: هيب بعد لقاء وفد "التقدمي" الراعي وجعجع: العبث السياسي لا ينفع مهما حاول بعض الصبية اللعب بالأمن
اهتمام دولي بوضع الجبل وجنبلاط شرح لسفراء بينهم ريتشارد وفوشي خلفيات أحداثه
الشرق الأوسط: «العسكري» يتعهد محاكمة الفاسدين خلال حكم البشير
إلغاء العصيان المدني... وترقب أسماء المرشحين لـ«السيادي» اليوم
الأنباء: جنبلاط وباسيل بعد «جولة الجبل»
الوطن السورية: «القرصنة» البريطانية الأميركية لناقلة النفط الإيرانية تنقل التصعيد لمستوى جديد … طهران: من حقنا إجراء اللازم.. موسكو: يزيد في تعقيد الأوضاع