عناوين الصحف ليوم الأحد 7 تموز 2019

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النهار: الزيارة المدجّجة بالحماية جاءت باهتة، فاستعاد باسيل التصعيد الاستفزازيّ

الديار: ابراهيم كنعان لـ «الديار» : دخلنا محميات الصناديق والهيئات والوزارات وخفضنا الانفاق

لبــــنان قــادر على سد عجزه خلال 5 سنوات لانـه بلــد غير مفلــس ومــليء ماليــاً





الحياة: هيب بعد لقاء وفد "التقدمي" الراعي وجعجع: العبث السياسي لا ينفع مهما حاول بعض الصبية اللعب بالأمن

اهتمام دولي بوضع الجبل وجنبلاط شرح لسفراء بينهم ريتشارد وفوشي خلفيات أحداثه

الشرق الأوسط: «العسكري» يتعهد محاكمة الفاسدين خلال حكم البشير

إلغاء العصيان المدني... وترقب أسماء المرشحين لـ«السيادي» اليوم



الأنباء: جنبلاط وباسيل بعد «جولة الجبل»

الوطن السورية: «القرصنة» البريطانية الأميركية لناقلة النفط الإيرانية تنقل التصعيد لمستوى جديد … طهران: من حقنا إجراء اللازم.. موسكو: يزيد في تعقيد الأوضاع