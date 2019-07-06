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النائب العميد أنطوان بانو: ذكّروني بقول مأثور للإمبراطور ماركوس أوراليوس

6
JULY
2019
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أصدر النائب العميد أنطوان بانو بيان جاء فيه:


"خاطبونا بلغة التهديد والحرب وانهالوا علينا بالاتهامات، فذكّروني بقول مأثور للإمبراطور ماركوس أوراليوس"

أدلى عضو تكتل لبنان القوي النائب العميد أنطوان بانو بالبيان التالي:
""خاطبونا بلغة التهديد والوعيد فيما نحن نخاطب بلغة المحبة والتلاقي،
نعتونا بأمراء الحرب فيما نحن أمراء السلم في لبنان، فمنطق الحرب سقط بلا رجعة،
وصفونا تارةً بفقاعة صابون وطوراً بداعش المسيحيين،
أطلقوا علينا تهم المذهبية والطائفية فيما نحن أبناء العيش الواحد العابر للطوائف،
ووصل بهم الفساد الأخلاقي بالقول إنّ زيارة الوزير جبران باسيل ذكّرتهم بزيارة رئيس وزراء العدو آريال شارونالى المسجد الأقصى عندما كان محاطاً بالعسكر.
لهؤلاء أقول: تذكّرونني بقول للإمبراطور الروماني ماركوس أوراليوس جاء فيه "عندما تتّحد زمرة من الأشخاص الفاسدين المعروفين ضد رجل واحد ولا تدّخر محاولةً لاغتيال شخصيته، فاتبعوا ذلك الرجل!."

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