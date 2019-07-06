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بالفيديو - رئيس التيار من طرابلس: لسنا من قتل رئيس حكومة

6
JULY
2019
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 في طرابلس التي أحبها منذ صغره والتي حاول البعض أن يمنعه من زيارتها اليوم وفشل في كل محاولاته التحريضية والاستفزازية، نجح رئيس التيار للوطني الحر الوزير جبران باسيل بتوجيه رسائل مبنية كما العادة على السلام والتلاقي والمحبة. في معرض رشيد كرامي الدولي كسرت الحواجز التي وضعت في وجه باسيل الذي وضع النقاط على حروف بناء الوطن والسلم فكان اللقاء مع التيار الوطني الحر وسط حضور أعضاء من تكتل لبنان القوي.

ولأنه في الأيام التي سبقت الزيارة سمعت أصوات ومواقف حاولت استغلال طرابلس واللعب على وتر الطائفية، حسم باسيل الأمر فنبذ الإرهاب وتمسك بالجيش اللبناني.

ولمن يتحدث عن حرمان طرابلس أو عن صلاحيات رئيس الحكومة، توجه باسيل بالسؤال.

رئيس التيار الذي يطلق عليه محبوه لقب عابر الطوائف والمناطق، لم ينس شكر الذين تجمعوا للتعبير عن رأيهم برفض الزيارة انطلاقا من أن طرابلس تعبر سلميا وبكل حرية.

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