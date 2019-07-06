بستاني اختتمت جولتها البقاعية في بريتال

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اختتمت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، جولتها البقاعية لمواكبة حملة إزالة التعديات على التيار الكهربائي، برفقة محافظ بعلبك- الهرمل بشير خضر، والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، في بلدة بريتال حيث زارت بلديتها في حضور رئيس اتحاد بلديات جنوب بعلبك علي أبو محسن، ورئيس البلدية علي بدر الدين مظلوم وأعضاء المجلس البلدي، وفاعليات اختيارية واجتماعية.

وألقى مظلوم كلمة أكد فيها أن "بلدة بريتال، خلافا لكل ما يشاع عنها لتشويه صورة أبنائها، ترحب بتطبيق أحكام القانون، وتأمل من الدولة الالتفات إلى احتياجاتها ومتطلباتها الإنمائية، كما ينبغي النظر الى خصوصية بريتال، بالتوازي مع حملة ازالة التعديات".