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باسيل من طرابلس: لن نقبل في ان يتقسم لبنان الى كونتونات وزمن الانقطاع عن بعضنا ولى مع انتهاء الحرب

6
JULY
2019
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قال رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من طرابلس: سابقى احب طرابلس ولو كره الكارهون. اتشكركم على حضوركم واعتذر منكم بسبب تغيير البرنامج والنهار بسبب الضرورات الامنية والتهديدات التي تلقيناها من بعض الجهات. الموضوع ليس مهما الا برمزيته لن نقبل في ان يتقسم لبنان الى كونتونات او خطوط حمر على اللبنانيين. اللبناني لا ينزوي في منطقة او قضاء، نعبر عن راينا بحرية، واشكر الذين تجمعوا للتعبير عن رفضهم لزيارتي. لست غريبا عن طرابلس ومنذ صغري اتي الى المحال القديمة للتجوال".


وتابع: "حكي كثيرا عن هذه الزيارة والموضوع لا يستأهل هذه الدرجة، الهدف من هذه الزيارة تشويه معناها لانهم يريدون ان نبقى بعيدين عن بعضنا. نحن لا نعتدي على احد في طرابلس لم نصعد الى الجبل من اجل المعارك ولم نشارك في اي حرب وكنا دائما مع الجيش اللبناني ضد الميليشيات، لم ننصب حواجز على الطرقات، لم تقفل البترون طريقها او ابوابها على احد. نعرف بعضنا بشكل جيد. طرابلس في قلب التيار الوطني الحر. لسنا نحن من اغتال رئيس الحكومة من طرابلس، اليوم نزور طرابلس لتغذية العيش الواحد والشيء الطبيعي ان اكون في طرابلس وغير الطبيعي ان امنع من زيارتها. زمن الانقطاع عن بعضنا انتهى مع الحرب، كل عام ازور كل المناطق اللبنانية، واعرف خصوصية المناطق كافة".

وطنية
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