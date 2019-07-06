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بالصور - ندى بستاني خلال حملة نزع التعديات في محافظة بعلبك: الحملة مستمرة في كل لبنان وليس هناك من منطقة محظورة

6
JULY
2019
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على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، نشرت وزيرة الطاقة ندى بستاني مجموعة من الصورة خلال حملة نزع التعديات في بعلبك.
 
وعلّقت بستاني على الصور بالقول: "اليوم نستكمل حملة نزع التعديات في بعلبك، الحملة مستمرة في كل لبنان وليس هناك من منطقة محظورة".
 
ولاحقاً، نشرت بستاني صورة لها إلى جانب محافظ بعلبك -الهرمل بشير خضر، وأخرى من دير الأحمر، علّقت عليها: "نحن الآن امام مخيم سوري حيث نقوم بازالة التعديات، يجب تسديد فواتير الكهرباء حتى للمخيمات، ونتمنّى على اصحاب الاراضي الذين يؤجّرونها ان يسددوا الفواتير".
 
وقالت: أغتنم الفرصة من دير الأحمر لأعلن أننا وقّعنا البارحة دراسة لتطوير محطة ايعات ونتمنّى أن تبدأ نتائجها بالظهور لتحسين وضع الصرف الصحي في المنطقة.
 
كما نشرت بستاني صورة علقت عليها: "وقفة في احد المخيمات في دير الأحمر لإزالة التعدي".
 

 

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