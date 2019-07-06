بالصور - ندى بستاني خلال حملة نزع التعديات في محافظة بعلبك: الحملة مستمرة في كل لبنان وليس هناك من منطقة محظورة

A + A -

على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، نشرت وزيرة الطاقة ندى بستاني مجموعة من الصورة خلال حملة نزع التعديات في بعلبك.

وعلّقت بستاني على الصور بالقول: "اليوم نستكمل حملة نزع التعديات في بعلبك، الحملة مستمرة في كل لبنان وليس هناك من منطقة محظورة".

ولاحقاً، نشرت بستاني صورة لها إلى جانب محافظ بعلبك -الهرمل بشير خضر، وأخرى من دير الأحمر، علّقت عليها: "نحن الآن امام مخيم سوري حيث نقوم بازالة التعديات، يجب تسديد فواتير الكهرباء حتى للمخيمات، ونتمنّى على اصحاب الاراضي الذين يؤجّرونها ان يسددوا الفواتير".

وقالت: أغتنم الفرصة من دير الأحمر لأعلن أننا وقّعنا البارحة دراسة لتطوير محطة ايعات ونتمنّى أن تبدأ نتائجها بالظهور لتحسين وضع الصرف الصحي في المنطقة.

كما نشرت بستاني صورة علقت عليها: "وقفة في احد المخيمات في دير الأحمر لإزالة التعدي".



