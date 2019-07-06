عطاالله عن زيارة الوزير باسيل الى طرابلس والشمال‎: الزيارة لا تشكل أيّ تحدّ لأحد بل هدفها زيارة المناطق اللبنانية والانفتاح عليها

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لفت عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطاالله الى ان زيارة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الى طرابلس والشمال تأتي من ضمن برنامج متكامل لزيارة المناطق اللبنانية كافة، مؤكدا ان هذه الزيارة لا تشكل أيّ تحدّ لأحد بل هدفها زيارة المناطق اللبنانية والانفتاح عليها بخطاب جامع.

وشدد عطاالله في مداخلة عبر برنامج مدى الصوت من صوت المدى على عدم الرضوخ لمنطق الدويلات او العودة الى منطق الانغلاق والتقوقع لانه منطق مرفوض ولا يعكس رسالة لبنان الحقيقية.

ورأى عطاالله ان زيارات الوزير باسيل الانفتاحية وخطابه الجامع بالاضافة الى دخوله بعض المجتمعات التي يعتبرها البعض حكرا عليه دفعت الى هذه الاعتراضات التي تنحصر فقط ببعض المتضررين وحتى من داخل تيار المستقبل الذين كانوا يستفيدون من اللعب على الوتر الطائفي والمذهبي.

واكد عطاالله ان ما فشل بتكريسه امراء الطوائف بتقسيم لبنان وتثبيت الكونتونات زمن الحرب لن ينجحوا به في زمن السلم، واكد ان احدا لا يمكنه منعنا من زيارة مناصرينا وابناء وطننا في أي بقعة من لبنان، مع حرصنا والتزامنا بتهدئة الاجواء خوفا على وحدة اللبنانيين وليس خوفا من احد، وقال:" نحن لا نقبل المفاوضة او المساومة على حقنا بزيارة أي منطقة لبنانية، لاننا في بلد يضمن حرية التعبير والحركة والمعتقد السياسي والديني".