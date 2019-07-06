موجات لاهبة ستضرب لبنان: الحرارة إلى 39 درجة!

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على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كتب الأب إيلي خنيصر المتخصص بأحوال الطقس: "سيعاني الشرق الأوسط في الأيام المقبلة من موجات لاهبة بسبب ثورة المنخفض الهندي الموسمي، وستشمل قيمه المتدنية لبنان وسوريا والأردن والعراق ودول الخليج وشرق افريقيا، ومن المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة في الداخل لتلامس بين سوريا ولبنان 38/39 درجة وفي الأردن 43 درجة مئوية، في حين يختلف الوضع في شمال روسيا التي تستعد لعواصف ثلجية ونزول قطبي بارد، ومنخفضات عالية الفعلية بخاصة فوق موسكو واوكرانيا وحوض البحر الأسود متجهة من ايطاليا وشمال اليونان وبلغاريا ورومانيا، ويُخشى من السيول والفيضانات التي تهدد بلدان اوروبية بسبب غزارة الأمطار والبرَد وسرعة الرياح الباردة التي ستلامس 100 كلم في الساعة.... ويبقى السؤال: طقس الأرض الى اين؟

بالعودة الى اجواء لبنان، سوف ينعم بطقس مشمس وحار بخاصة في البقاع.

الحرارة على الساحل: 30/25

في طرابلس: 34/26

على الجبال 1200 متر: 27 درجة تنخفض ليلاً الى 19 درجة

في البقاع: 36 درجة نهاراً تنخفض ليلاً الى 22 درجة.

الرطوبة: 75%

الرياح: جنوبية غربية الى غربية سرعتها 10 كم في الساعة تنشط بعد الظهر لتصل الى 40 كلم في الساعة.

الضغط الجوي: 1004hpa".