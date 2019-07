عناوين الصحف ليوم السبت 6 تموز 2019

A + A -

الاخبار

تحريض إسرائيلي على مخابرات الجيش

المخابرات تُعيد رسم مسار إرهابي طرابلس: هذا ما قاله لوالده قبل تفجير نفسه

الجمهورية

الحكومة "لا معلقة ولا مطلقة"

إستثمار سياسي يعوّق المعالجة .. وبنود الموازنة المتفجرة لم تفكك

البناء

عون لرفض الكانتونات... والتقدّم في الجبل بطيء... وخلط أوراق سياسي

باسيل إلى طرابلس في قلب حملة معاكسة... والحريريّ للحياد السلبي

اللواء

إجراءات قصوى لحماية باسيل في الشمال.. فهل هكذا يكون التواصل؟

حزب الله لتدوير زوايا الزيارة.. وعقدتا «العدلي» ووزير العدل تعقّدان موعد مجلس الوزراء

L'Orient-Le Jour

Drame de la Montagne : L’ambiguïté délétère de la classe politique libanaise

The Daily Star

Bassil Tripoli visit to go ahead despite tensions