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أسرار الصحف ليوم السبت 6 تموز 2019

6
JULY
2019
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الجمهورية

أعاد معاون سياسي لمرجع رسمي إستعمال دفتره الصغير لتدوين "محاضر" وعندما سئل عن ذلك
قال: "رجعنا للحرب".

لاحظت أوساط سياسية حضور سفيرين خليجيين بارزين حفل تخرّج طالب إحدى الجامعات.

لوحظ أن تعميم إحدى الوزارات على الأسواق التجارية بدأ يتظهّر عملياً وإن الإلتزام يسلك طريقه نحو التنفيذ.


البناء

كواليس
تخوفت مصادر نفطية خليجية من قيام تبادل حجز ناقلات نفط عبر البحار والمحيطات والمضائق بين إيران والدول الغربية لأنّ إيران التي لا تملك القدرة على منافسة الإنتشار الغربي في البحار والمحيطات تملك السيطرة على ممرّ إجباري للناقلات التي تحمل ثلث الاستهلاك العالمي من النفط والنتيجة الطبيعية لهذه الحرب هي افتقاد سوق النفط للثقة بوصول الشحنات المتعاقد عليها ويرتب تهافتاً على تخزين النفط واختلالاً في العرض والطلب، وبالتالي ارتفاعاً في الأسعار تستفيد منه إيران للقول إنه ما دام نفطها محظوراً فإنّ العالم كله سيدفع ثمن ذلك وانّ غيرها لن يستطيع تصدير نفطه.


اللواء

غمز
لا تزال تقديرات حزب بارز أن حادث قبرشمون جاء في سياق «خربطة ما»، لذا حافظ على وتيرة دعم لحلفائه، منذ اليوم الأول.

همس
خلافاً لانطباعات سادت، بقيت بعض النقاط عالقة، دون تسوية في لقاء، وصف بالمهم، عقد مؤخراً!

لغز
تترقب مواقع القرار المالي الدولي «هندسة مالية» جديدة لمصرف لبنان، لإنقاذ السيولة، في ضوء ملاحظات صندوق النقد الدولي.

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