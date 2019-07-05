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في ظل ما يعصف بالبلاد من أزمات، أخلاقيا قبل السياسة والاقتصاد وغيرهما، ليس تفصيلا أن يخص رئيس الجمهورية شباب لبنان برسالة خلاصتها أن "حرية التعبير مقدسة، لكن سقفها الحقيقة وحدودها الأخلاق. فإطلاق الشائعات والأكاذيب، أو اعتماد لغة الشتم وبذاءة الكلام، لا يندرجان ضمن أّي حرية لأنهما اعتداء على حقوق الآخر وعلى كرامته وسمعته وِمصداقيته. أما حق الاختلاف وحرية المعتقد والرأي والتعبير، فالتجربة علمتنا أنها ثوابت لا يجب أن تمس، وعندما جنحنا إلى المس بها ِكدنا نخسر الوطن" ...

وفي وقت تستمر المساعي للملمة تداعيات كمين قبرشون، ليس تفصيلاً أيضاً أن يشير رئيس الجمهورية أمام زواره اليوم إلى أن "ما حدث ليس عارضا و يجب ألا يتكرر، فحرية تنقل اللبنانيين في المناطق يجب أن تبقى مصانة، فكيف بالحري حرية تنقل ممثلي الشعب من وزراء ونواب

ُيمثلون الأمة اللبنانية، خصوصا اذا كان تنقلهم في المنطقة التي انتخبوا فيها". وأضاف الرئيس عون: لن نسمح لأحد بأن يكمل في هذا المسار في أي منطقة لبنانية كان، وعند أي مكون طائفي، فنحن لا نريد ان يصبح لبنان بلدا للكانتونات في ظل ما يجري في المنطقة. أما المصالحة في الجبل فثابتة، وما حصل في العام 1983 لن يتكرر اليوم".

رئيس الجمهورية شدد على ان "التدابير التي اتخذت في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع ستنفذ، والبيان الذي صدر هو رسالة الى الجميع"، مؤكدا "وجوب تقديم مرتكبي الاحداث الاخيرة الى القضاء"...

ووسط عاصفة التحريض والَكذب وِقلة التهذيب، ليس تفصيلا أيضاً وأيضاً، أن يتمسك جبران باسيل بالتواصل بين اللبنانيين وأن يصر على زيارته الطبيعية لشمال لبنان، حاملا رسالة الانفتاح والتفاهم كما دائماً، إلى كل اللبنانيين