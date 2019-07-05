بوصعب اطلع من رئيس الفريق البريطاني على الانجازات المحققة في مجال ضبط الحدود مع سوريا وتطوير الافواج الحدودية

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عقد وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب اجتماعا في وزارة الدفاع، مع رئيس الفريق البريطاني المعني بالاستشارات والتدريب لدى السفارة البريطانية المقدم المتقاعد غايلز تايلر، وذلك في اطار استكمال المهمة التي كلف بها بو صعب من مجلس الوزراء لضبط المعابر غير الشرعية عبر ضبط الحدود، في حضور الملحق العسكري البريطاني في لبنان المقدم أليكس هيلتون ومديرة برنامج ضبط الحدود لدى السفارة البريطانية سارة قرنفل وعدد من ضباط الجيش.



وقدم الفريق عرضا كاملا للانجازات التي تم تحقيقها في مجال ضبط الحدود مع سوريا وتطوير الافواج الحدوديَّة، وذلك ضمن إطار التعاون العسكري القائم بين لبنان وبريطانيا.



كما تم إطلاع الوزير بو صعب على الخطوات التنفيذيَّة المقبلة التي سيتم اتِّخاذها استكمالا لهذا المشروع.