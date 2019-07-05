مدينة “بابل” على قائمة التراث العالمي!

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) “إدراج مدينة بابل العراقية في قائمة “التراث العالمي لليونسكو”. لكن المنظمة اشترطت على الرغم من ذلك على السلطات العراقية إزالة كافة المخالفات عن المدينة، وأمهلت السلطات فرصة حتى عام 2020 للخضوع لشروط المنظمة.



وبابل مدينة عراقية، تقع على نهر الفرات، كانت العاصمة حينما كان البابليون يحكمون أقاليم ما بين النهرين واشتهرت المدينة بحضارتها. بلغ عدد ملوك سلالة بابل، والتي عرفت بالسلالة العمورية، 11 ملكا، حكموا على مدار ثلاثة قرون (1894-1594 ق.م.).