نقولا صحناوي: خطوة مهمة

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اعتبر النائب نقولا صحناوي في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، ان "استعادة وزارة الطاقة ملكية العقار الذي يقام عليه سوق الاحد في بيروت واعتباره ملكاً عاماً نهرياً (DP) كما كان سابقاً، خطوة مهمة نحو تنظيم أحد مداخل بيروت الاولى لتلبية المعايير العالية التي نطمح إليها".



واعلنت "الطاقة" في بيان لها اليوم الجمعة، أنه "بعد مرور 13 عاماً على انتقال ملكية العقار الذي يقام عليه سوق الاحد في بيروت من الاملاك العامة النهرية الى ملكية بلدية سن الفيل بطريقة مخالفة للقانون، وبنتيجة الجهود التي تمّ بذلها طوال هذه السنين في المحاكم الابتدائية والاستئنافية والتمييزية والتي هدفت الى الحفاظ عليه ملكاً لكل الشعب، صدر الحكم النهائي عن محكمة التمييز المدنية بإعادة العقار الذي تتجاوز مساحته التسعة آلاف متر مربع على ضفة نهر بيروت، واعتباره ملكاً عاماً نهرياً (DP) كما كان سابقاً".