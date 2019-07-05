اقتحموا منزلها وهددوها بالاغتصاب أمام طفلتها!

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صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 01/07/2019، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مرفقا بمقطع فيديو لسيدة من الجنسية المغربية تتحدث فيه عن دخول اشخاص مسلحين الى منزلها في محلة الحوش / صور، وتهديدها باغتصابها على مرأى من ابنتها البالغة من العمر سنتين ونصف، على خلفية استدانة زوجها مبلغ مالي من أحد المواطنين.

نتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات المكثفة، وبالتاريخ ذاته اوقفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي المدعو:

ع. ك. (مواليد عام 1987، لبناني)

وهو من المشاركين في الاعتداء على السيدة المذكورة، وقد اعترف بفعلته.

على أثر توقيفه، قام كل من:

ا. س. (مواليد عام 1987)

م. س. (مواليد عام 1998)

ح. غ. (مواليد عام 1978)

بتسليم أنفسهم.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.