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نظّم المنتدى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في طرابلس بالتعاون مع مؤسسة جو رحال ندوة بعنوان "سياسة الحماية الإجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة".

أدار الندوة الدكتور نواف كبارة رئيس المنتدى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحاضر كل من، جو رحال مستشار وزير الخارجية ورئيس مؤسسة جو رحال وعضو الجمعية القاضي شربل حلو.

حضر كل من رئيس بلدية الميناء الأستاذ عبد القادر علم الدين وممثلين عن تيار الكرامة ومؤسسات مدنية وجمعيات كشفية وناشطين من المجتمع المدني الحقوقي.



إفتُتح اللقاء بكلمة من رئيس المنتدى الدكتور كبارة شارحاً الصعوبات التى تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة من النواحي الإجتماعية واللوجستية مطالباً الدولة بالإهتمام أكثر بقضية الإعاقة ومركزاً على أهمية دعم مشاريع وبرامج العيش بإستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة. كما دعى الى إعتماد قانون جديد عصري للإعاقة في لبنان.



ومن ثم كانت كلمة للسيد جو رحال واصفاً الأشخاص ذوي الإعاقة بأنهم أصحاب الإرادة الصلبة وأنه بإمكانهم الإنصهار في المجتمع، ويجب وضع خطة مدروسة على مرحلتين:

الأولى تأمين مؤسسات تعليمية مجهزة كالجامعات والمدارس والمهنيات بالإضافة الى تدريب كادر تعليمي لمعرفة كيفية التعامل بمهنية مع الأشخاص ذوي الإعاقة، المرحلة الثانية تأمين وتجهيز سوق عمل مناسب لهم.



كما نّوه بأهمية وضرورة دعم مراكز العيش باستقلالية وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية وتأمين الحماية الإجتماعية لهم.

وكانت كلمة للقاضي شربل حلو الذي قام بتفنيد بنود القانون 220/2000، وعبّر عن ضرورة إحترام وتطبيق القانون الذي يحمي الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة الى وجوب مواكبة التقدم العربي والدولي حول مفاهيم والقضايا المتعلقة بالإعاقة.



وكانت مداخلة لبعض الحضور، فنوّهت السيدة رشا السنكري عضو بلدية طرابلس ونائب رئيس المنتدى عن ضرورة توعية المجتمع والأجهزة الأمنية على ضرورة إحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذكرت على سبيل المثال الحق في الولوجية والتنقل بحرية. كما دعى بعض الأهالي والأشخاص ذوي الإعاقة الى إنشاء قوة ضغط لفرض التزام الدولة بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.