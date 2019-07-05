رسالة من وزير السياحة الى السياسيين والفنانين والاعلاميين

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تمنى وزير السياحة اواديس كيدانيان على السياسيين والفنانين والمفكرين والاعلاميين “دعم الموسم السياحي هذا الصيف عبر نقل الصورة الايجابية والجيدة قدر المستطاع للسياحة في لبنان رغم الظروف الصعبة التي نمر بها”.



وطالب كيدانيان خلال اطلاق مهرجانات كفردبيان “من هؤلاء وخصوصا الذين يمتلكون عددا كبيرا من المتابعين على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة في ما ينقلون من اخبار ومعلومات قد لا تكون صحيحة، لان ذلك قد ينعكس سلبا وضررا على البلد من حيث لا يدرون، ونحن بحاجة اليوم اكثر من اي يوم اخر للاتكال على القطاع السياحي في ان يكون الرافعة الحقيقية للاقتصاد الوطني” .