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ارسلان في تشييع سلمان: نحن أصحاب حق وقضية وما يعينينا هو دم الناس وكرامتهم

5
JULY
2019
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قال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان: "لا يخيّرنّ أحد بين السياسة وزواريبها وبين العيش بكرامتنا"، مضيفا: "عندما يغيب الحق وشريعة التوحيد نصبح في شريعة غاب".


وتابع ارسلان في تشييع رامي سلمان في الرملية: "نحن أصحاب حق وقضية وما يعينينا هو دم الناس وكرامتهم واناشد الرئيس عون وبري والحريري عدم خلط الدم بالسياسة فالجبل بأمانة الدولة ولا يمكن الاستمرار بهذا الفلتان".


واضاف: "مطالبتنا بالمجلس العدلي ليست بخلفية ثأرية ولو كنا نريد الثأر لما كنّا طالبنا باحالة الجرية الى المجلس العدلي وما سبب الخوف من الامر؟ نريد أن نؤكد التوصيف الجرمي لما حصل".


وكشف أن وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب قال بوضوح بالامس لرئيس مجلس النواب بري إن مفتاح الحلّ يبدأ بالمجلس العدلي ولا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال.

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