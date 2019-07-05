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رئيس المجلس أكد دعمه المطلق لعمل لجنة المال التشريعي والرقابي.. كنعان من عين التينة: تخفيض العجز عن 7،59 ممكن اذا تجاوبت الحكومة في الهيئة العامة

5
JULY
2019
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استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان والنواب نقولا نحاس، ياسين جابر، حسن فضل الله، الان عون علي عمار، وعلي فياض.

 

وعقب اللقاء قال كنعان "تشرّفنا بزيارة دولة الرئيس، وقد أطلعناه على حصيلة عمل لجنة المال والموازنة التي اختتمت أعمالها في مشروع موازنة العام 2019، باستثناء المواد والاعتمادات المعلّقة، والمتوقّع اقرارها في جلسة واحدة لرفع التقرير النهائي لرئيس المجلس النيابي".

 

اضاف كنعان " لقد أبلغنا دولة الرئيس دعمه المطلق للعمل التشريعي والرقابي الذي قامت به لجنة المال والموازنة على مدى اقل من شهر عقدت خلاله اكثر من ٣٠ جلسة صباحاً ومساء بما فيها ايام الأحاد، وقد أكدنا له بدورنا امكانية تخفيض العجز عن ٧،٥٩ بالمئة، اذا ما تجاوبت الحكومة في الهيئة العامة".

 

واوضح كنعان "ان لجنة المال عملت على التوفيق بين الاستقرار والإصلاح الإقتصادي والاستقرار الإجتماعي للفئات المتوسطة والفقيرة ودخلت جدّياً الى الانفاق الكبير التي تتولاها ما سمي بالمحميات".

 

واعلن كنعان ان "لجنة المال علّقت اعتمادات ناهزت ال700 مليار وعدّلت أكثر من 50% من المواد القانونية بالتعاون مع الجهات المعنية، وخصوصاً وزارة المال".

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