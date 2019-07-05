سرحان في جولة بقاعية: سبب احداث الجبل سياسية ودور القضاء يبدأ بعد الانتهاء من التحقيقات

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إستهل وزير العدل القاضي البرت سرحان جولته الى البقاعين الاوسط والغربي بزيارة قصر عدل زحلة حيث تفقد اقسامه مستمعا الى الشكاوى والاحتياجات.

وصل سرحان الى قصر عدل زحلة عند التاسعة والنصف من صباح اليوم حيث كان في استقباله النائب سليم عون، النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، محامي عام بعلبك الهرمل القاضي كمال المقداد، رئيس مجلس القضاء الاعلى جان فهد، امين سر نقابة المحامين جميل قمبريس ممثلا نقيب المحامين اندريه شدياق، الرئيس الاول في البقاع القاضي اسامة اللحام، قاضي التحقيق الاول في البقاع عماد الزين، مفوض نقابة المحامين في البقاع منير البقاعي، مقرر مجلس القضاء في التيار الوطني الحر قزحيا الزوقي، منسقة التيار الوطني الحر في زحلة والقضاء جيهان جبور، قضاة منفردون وجزائيون ورؤساء المحاكم ومحامون.

وفي مؤتمر صحافي عقد في مكتب الرئيس الاول اسامة اللحام، أشار سرحان الى انه والرئيس الاول توقفا على "حاجات القضاة والمساعدين القضائيين حيث تبين ان هناك امورا سريعة يمكن ان تبادر وزارة العدل الى تأمينها، ولكن تبقى المشكلة في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب، وحالة التقشف المفروضة".



وقال: "علينا ان نبحث عن وسائل تمويل خارج الوضع الاعتيادي بالتعاون مع القطاع الخاص بالنسبة الى قصور عدل كل لبنان وان نحاول مع الجهات المانحة تمويل بعض المشاريع. انا لا ادعي ان وزارة العدل قامت بكل واجباتها، وان قصر عدل زحلة ليس في احسن حالاته، ولكننا سنسعى لتحسين الوضع بأسرع وقت".

أضاف سرحان: "كان من الطبيعي ان ازور زحلة والبقاع وهي منطقة عزيزة على قلبي، وانا اعدكم انه سوف يكون لقصر عدل زحلة اولوية بين قصور العدل خصوصا لجهة المكننة. نحن في وزارة العدل نشكو من قلة الموظفين، وربما يكون الحل الاسرع هو في تعميم المكننة، وبهذه الطريقة يرتاح الموظف ويسهل عمل القاضي ونخفف اكتظاظ الملفات ومشكلة تأمين المستودعات".

وتابع: "بالانتقال الى الشق الايجابي، فإنني استلمت من الرئيس الاول تقريرا ايجابيا عن انتاجية قضاة زحلة، وطبعا نحن نطمح الى الاحسن، خصوصا مع ازدياد وارتفاع الشكاوى بسبب الوضع الامني ولا داعي للخوض في التفاصيل، مما يلقي على عاتق القضاة والمساعدين القضائيين مهمة اصعب لأنه من نتائج ما نعاني منه جراء النزوح ويعود ذلك بسبب النزوح السوري الذي ترك تداعيات على الوضع الاقتصادي والاجتماعي مما ينعكس بصورة مباشرة على وضعنا القضائي، وهذا يضع علينا عبئا اكبر وعلينا ان نبذل الجهد الاكبر للمواجهة. ونتمنى ان تكون هذه مؤقتة واستثنائية وتزول في اقرب وقت ممكن".

وتوجه سرحان بالشكر الى النائب سليم عون "الذي نحن بضيافته اليوم ولاستقباله وتخصيصه الوقت لمرافقته ومواكبته لنا"، مثنيا على دور عون "في حمل هموم زحلة والقضاة والمساعدين القضائيين وقصر العدل في كل مرة يلتقيه فيها، دون ان نغفل دور الرئيس الاول والمدعي العام الذين يرفعون لي عبر الهاتف الشكاوى والاحتياجات ويفيدونني عن إنتاجية القضاة".

وحول تغريدة عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص التي كان قد توجه بها اليه، وقال فيها: "اما ان توقف القاضيين الموصى بتوقيفهما عن العمل من قبل التفتيش القضائي دون إبطاء، وأما ان تعيد القضاة الخمس الذين أوقفتهم سابقا الى العمل. فإما انك أوقفت الخمسة دون دراسة ملفاتهم كما تفعل الآن مع القاضيين الأخيرين، وإما انك تستنسب التوقيف سياسيا"، فرد سرحان: "مع احترامي للنائب القاضي عقيص وهو الاخبر بشؤون القضاء، فإن هذه الامور لا تحل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بل بدراسة متزنة تراعي المصلحة العامة".

وعن احداث الجبل الاخيرة قال سرحان: "ان دور القضاء يبدأ بعد الانتهاء من التحقيقات التي تتم بإشراف النيابة العامة التمييزية والتي تجريها الضابطة العدلية".

وعن التدخل السياسي بالقضاء في احداث الجبل قال: "ان سبب الاحداث هي امور سياسية لا دخل للقضاء فيها، بل نحن نعالج ذيول الحادثة، والقضاء سوف ينظر في الموضوع وسيحق الحق".

وعن الاصلاحات في قصور العدل قال سرحان: "ان هناك مشروعا رفع الى مجلس الوزراء يعالج امور كثيرة لجميع قصور العدل في كافة المحافظات".

الصوري

بعدها، انتقل سرحان والوفد المرافق الى مطرانية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الارثوذكس حيث التقى المطران انطونيوس الصوري يرافقه النائب عون، رئيس مجلس القضاء الاعلى والقاضيين جوني قزي وجان طنوس مقرر مجلس القضاء في التيار الوطني الحر ، ومنسقة التيار الوطني الحر في زحلة والقضاء.

وقال سرحان ان زيارته "لهذه المطرانية العزيزة هي لأخذ البركة"، قائلا: "بذلك نشعر وكأننا زرنا كل الكنائس ودور العبادة في زحلة والبقاع".

وأشاد الصوري بـ"الدور الريادي والبناء الذي يلبعه سرحان على رأس وزارة العدل"، منوها بتحليه "بالشفافية والمصداقية والعدالة الحقيقية التي يسعى لتحقيقها".

وقدم الصوري لسرحان ايقونة السيدة العذراء وكتاب الشريعة "العدل الإلهي".

وسينتقل سرحان الساعة الثانية الى منزل وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد في "شتوراما" حيث ستقام مأدبة غداء على شرفه.