living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عازار: الإنماء ليس استفزازًا وكسروان الفتوح على سكّته الصّحيحة

5
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكّد النّائب روجيه عازار في حديث لقناة ال Otv أن الرّئيس عون أراد من خلال رسالته أن يبثّ الروح الوطنيه في الشباب اللبناني وشدّد على أنّ لبنان لجميع أبنائه، طالبًا منهم أن يعتمدوا النقاش سبيلًا إلى الحل والابتعاد عن خطاب العنف والكراهية. 
 
 وردًّا على سؤال عن وصف البعض جولات الوزير باسيل بالإستفزازية، أشار عازار إلى أن الوزير باسيل يرأس تكتّلًا من 29 نائبًا وجولاته لا تهدف لاستفزاز أحد إنما لمدّ اليد للجميع، والانماء غير محصور بمنطقة معيّنة وليس بالأمر الاستفزازي لأن الوزير باسيل يعمل على مساحة الوطن. أما التحريض الذي يتكلّمون عنه حصل من قبلهم هم قبل يومين من الجولة على الجبل عبر إلقاء القنابل والرصاص مشدّدًا على ضرورة محاسبة الفاعلين .
 
 وأضاف أنّ التيار الوطني الحر هو "بي الصبي" و لا يعامِل كما يعامَل من قبل أشخاص متقوقعين على أنفسهم، كما أنّ نهجه الانفتاحي وثقافته يختلفان عن غيره والمسؤوليّة الملقاة على عاتق نوّابه ووزرائه كبيرة جدًّا. عازار رأى أنه  من الأفضل تهدئة الوضع قبل انعقاد مجلس الوزراء كي لا تنسحب نتائج ما حصل احتقانًا وتوتّرًا داخل الجلسة، آملًا في أن تنتهي الموازنة في الأسبوع المقبل.
 
و في الملف الاقتصادي، لفت عازار إلى ضرورة خفض نسبة الاستيراد والعمل على  رفع نسبة التّصدير وتشجيع الانتاج المحلّي والصّناعة المحلّية وإقفال المعابر غير الشرعية للنهوض بالإقتصاد الوطني.
 
وكسروانيًّا، أعرب النائب روجيه عازار عن تفاجئه بقرار إقفال مكتب السجل العدلي في كسروان علمًا أن هذا المكتب ينجز 400 معاملة يوميًّا، وتمنى من الجهات المعنية العدول عن هذا القرار رأفةً بالمواطنين وتطبيقًا للامركزية الإدارية. 
 
هذا وبشّر عازار الكسروانيين بتخصيص المبالغ المالية لإعادة تأهيل معظم طرقات القضاء حيث سيتمّ البدء بالأعمال بعد شهرين كحدٍّ أقصى. وأوضح أن اوتستراد جونيه تتم متابعة تمويله من البنك الدولي  والأعمال ستبدأ بأقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى قنوات الصّرف الصحّي التي لزّمت في ميروبا وهي قيد التلزيم في غزير ونهر الكلب. كما تطرّق إلى موضوع مرفأ جونيه السّياحي الذي يُنتظر الحصول على التمويل المخصص له من سيدر . 
 وختامًا دعا عازار الجميع لزيارة كسروان الفتوح وأبوابها مفتوحة للجميع.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout