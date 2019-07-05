عازار: الإنماء ليس استفزازًا وكسروان الفتوح على سكّته الصّحيحة

A + A -

أكّد النّائب روجيه عازار في حديث لقناة ال Otv أن الرّئيس عون أراد من خلال رسالته أن يبثّ الروح الوطنيه في الشباب اللبناني وشدّد على أنّ لبنان لجميع أبنائه، طالبًا منهم أن يعتمدوا النقاش سبيلًا إلى الحل والابتعاد عن خطاب العنف والكراهية.

وردًّا على سؤال عن وصف البعض جولات الوزير باسيل بالإستفزازية، أشار عازار إلى أن الوزير باسيل يرأس تكتّلًا من 29 نائبًا وجولاته لا تهدف لاستفزاز أحد إنما لمدّ اليد للجميع، والانماء غير محصور بمنطقة معيّنة وليس بالأمر الاستفزازي لأن الوزير باسيل يعمل على مساحة الوطن. أما التحريض الذي يتكلّمون عنه حصل من قبلهم هم قبل يومين من الجولة على الجبل عبر إلقاء القنابل والرصاص مشدّدًا على ضرورة محاسبة الفاعلين .

وأضاف أنّ التيار الوطني الحر هو "بي الصبي" و لا يعامِل كما يعامَل من قبل أشخاص متقوقعين على أنفسهم، كما أنّ نهجه الانفتاحي وثقافته يختلفان عن غيره والمسؤوليّة الملقاة على عاتق نوّابه ووزرائه كبيرة جدًّا. عازار رأى أنه من الأفضل تهدئة الوضع قبل انعقاد مجلس الوزراء كي لا تنسحب نتائج ما حصل احتقانًا وتوتّرًا داخل الجلسة، آملًا في أن تنتهي الموازنة في الأسبوع المقبل.

و في الملف الاقتصادي، لفت عازار إلى ضرورة خفض نسبة الاستيراد والعمل على رفع نسبة التّصدير وتشجيع الانتاج المحلّي والصّناعة المحلّية وإقفال المعابر غير الشرعية للنهوض بالإقتصاد الوطني.

وكسروانيًّا، أعرب النائب روجيه عازار عن تفاجئه بقرار إقفال مكتب السجل العدلي في كسروان علمًا أن هذا المكتب ينجز 400 معاملة يوميًّا، وتمنى من الجهات المعنية العدول عن هذا القرار رأفةً بالمواطنين وتطبيقًا للامركزية الإدارية.

هذا وبشّر عازار الكسروانيين بتخصيص المبالغ المالية لإعادة تأهيل معظم طرقات القضاء حيث سيتمّ البدء بالأعمال بعد شهرين كحدٍّ أقصى. وأوضح أن اوتستراد جونيه تتم متابعة تمويله من البنك الدولي والأعمال ستبدأ بأقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى قنوات الصّرف الصحّي التي لزّمت في ميروبا وهي قيد التلزيم في غزير ونهر الكلب. كما تطرّق إلى موضوع مرفأ جونيه السّياحي الذي يُنتظر الحصول على التمويل المخصص له من سيدر .

وختامًا دعا عازار الجميع لزيارة كسروان الفتوح وأبوابها مفتوحة للجميع.