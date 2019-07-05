باسيل اكد لوزيرة اوسترالية من اصل لبناني تشجيع المغتربين على زيارة لبنان

A + A -

استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وزيرة شؤون المستهلك المحلي وتنمية الضواحي في حكومة ولاية فيكتوريا في اوستراليا اللبنانية الأصل مارلين كيروز التي عبرت عن سعادتها بوجودها في لبنان، ووصفت اللقاء بالوزير باسيل بـ "الجيد جدا، خصوصا وانه زار استراليا أكثر من مرة". ووجهت له الدعوة لزيارتها مجددا.



وأعلنت كيروز ان "البحث تناول مواضيع عدة، ولمست رغبته بزيارة المغتربين لبلادهم ليتعرفوا عليها وهذا مهم جدا". واكدت رغبة الوزير باسيل "بتشجيع اللبنانيين في ولاية فيكتوريا لزيارة لبنان خصوصا وان عددهم يتجاوز ال 250 الف لبناني".