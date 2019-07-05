من أوقف مشروع البت ببنود المحرقة في الأمس؟

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أكد مصدر متابع أن إرجاء البت ببنود المحرقة بالأمس على طاولة المجلس البلدي في بيروت كان في الظاهر هو موافقة على طلب التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، إنما بالحقيقة وكما جاء على لسان نائب رئيس المجلس إيلي أندريا فإن القوات لم تقدم أي "ملاحظات" في جلسة الأمس على حد علمه إنما هم كانوا بالأولى داعمين للمشروع غير أنهم اتخذوا قرار رافض في الساعات الأخيرة مما سبب إنزعاج كبير بينهم وبين رئيس المجلس البلدي ليعود جعجع ويحاول تهدئة الأجواء بالتهنئة الجزئية لبلدية بيروت.

وتشير المعلومات إلى أن السبب الأساسي هو معارضة التيار الوطني الحر بنوابه وأعضائه في المجلس، لدفتر شروط هذه المحرقة. ونواب بيروت في تكتل لبنان القوي سبق وقدموا أسئلة فيما يخص دفتر الشروط إلا أنهم لم يتلقوا أجوبة دقيقة مما دفعهم للضغط باتجاه إرجاء البت بهذا الملف قبل انعقاد الجلسة