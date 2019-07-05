تحذير من قوى الامن الى كافة اللبنانيين

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

نتيجة الرصد والمتابعة تبين أن شخصاً مجهولاً يقوم بالاتصال عبر تطبيقWhatsapp من رقم هاتف: 595165/81، بمواطنين ويخبرهم أنهم فازوا بمسابقة الاميرة منال بنت محمد آل مكتوم وربحوا جيب نوع تويوتا لكزس، وكي يعطي خديعته صدقية ينتحل صفة رجل أمن ويرسل بطاقة مسلكية باسمه، ثم يدعي ان المسابقة تجري بإشراف جهاز أمني لبناني. كما يقوم بارسال كتاب من الشركة المتحدة للتجارة وبيان جمركي صادر عن الجمارك الأردنية ورقم هاتف أحد مندوبيها وهو: 0097334140686 للتواصل معه كي يتابع الإجراءات، ولدى اتصال الضحية بهذا الرقم يطلب صاحبه مبلغ 850$ كي يتابع عملية ارسال السيارة الذي يختفي بعد حصوله على المبلغ.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من المواطنين الكرام، التنبّه والحذر، كي لا يكونوا عرضةً لمثل هذه العميات الاحتيالية.