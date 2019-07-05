أرسلان: التهجم على وزير الدفاع زوراً لتغطية أفعالهم المشينة بالتحريض ونصب الكمائن!

A + A -

اعتبر رئيس الحزب الديقمراطي اللبناني النائب طلال أرسلان أن "التهجم على وزير الدفاع زوراً وبهتاناً من أقزام الرجال لتغطية أفعالهم المشينة بالتحريض ونصب الكمائن والتبلي على المجتمع، غير مقبول وتصرف يدل على تغطية كاملة لجريمة محاولة اغتيال صالح الغريب ومن معه".

وأشار الى أن "لومنا على وزير الدفاع بأنه لم يدلِ بعد بما سلمناه من أدلة دامغة عن تفاصيل ما جرى من اكثر من كمين مسلح وبالتالي هو الذي كان موجوداً على بعد كيلومترين من ما حدث."

وتابع: "كفى تزويراً وتشويشاً على عمل ومسار التحقيقات ونطالب وزير الدفاع بأن يقول ما يعرفه وما بحوزته من فيديوهات وشهادات."