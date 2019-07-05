المطران بولس مطر: لا بدّ لنا من وقفة مع المناضلين اليوم في بيروت من أجل نظافة بيئتها من السموم

A + A -

أعلن رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر في لقاء جمعه مع خريجي جامعة الحكمة الذين حملوا اسمه شعارًا لدورته، "أنه لا بدّ لنا من وقفة مع المناضلين اليوم في بيروت من أجل نظافة بيئتها من السموم."

وقال: المحرقة الّتي يتكلّمون عنها في قلب العاصمة ليست الحلّ المنشود على الإطلاق لرفع السموم عن بيروت وأهلها، بل ستكون هي مجلبة للسموم إليها. فكما عجز المسؤولون عن إيجاد حلّ لرفع الأضرار الناتجة عن مدخنة الذوق، رغم وعود مرّ عليها ثلاثون عامّاً، سوف يعجزون عن رفع الأضرار عن بيروت بفعل المحرقة الجديدة. فنطالب بحلّ آخر للمدينة، وهي عاصمة لبنان ورمز رقيّه وحضارته.