من يحمي لبنان؟ وعلى ماذا نحنُ مقبلون؟ (د. علا بطرس)

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لم يكن اندلاع الحرب في لبنان في العام 1975 بفعل حادثة "بوسطة عين الرّمانة" هو الحقيقة بعينها إنّما كانت الشرارة التي فجّرت عمق الأزمة المركّبة للكيان والنّظام. فالكيان حُلّت معضلة هويته مبدئياً في اتفاق الطائف بأنّ "لبنان عربيّ الهوية والإنتماء"، وكان ذلك بعد 70 عاماً على نشوء "دولة لبنان الكبير" وبعد 47 عاماً على استقلال الدولة إثر تسوية سياسية تُرجمت في العام 1943 عبر الميثاق الوطني بأنّ "لبنان ذو وجه عربي". لكن السؤال الذي يُطرح اليوم: فلو كانت هذه الهوية المفترضة ثابتة باعتبارها اتفاق مبدئي منجز فلم يذكّر بها رئيس الحكومة سعد الحريري كلما شعرت الحاضنة العربية بتهديد إقليمي محتمل؟ فمن الطبيعي أن يكون اللبنانيون مع أشقائهم وهم المؤسسين لجامعة الدول العربية لكن على أرض الواقع فهل هم كذلك؟

إن لبنان موئل الحرية في هذا الشرق بدأ بتأسيس نواة الدولة منذ أن أسّس الدروز الإمارة وحاربوا وشنقوا وقتلوا كقيادات من أجل السيادة على بقعة الأرض. ولم يختلف الموارنة في تاريخهم وحاضرهم عن الإستشراس من أجل نواة دولة قائمة بذاتها، بطاركة ورجالات وكان الثمن كبيراً باغتيال رئيسي جمهورية (الجميل ومعوّض) وسجن ونفيّ. ولم يختلف ألم الحاضر في الشهادة عمن سبقوهم من كلّ الطوائف!

لدى الشيعة إمام مغيّب موسى الصّدر ورفيقيه، أمين عام سابق لحزب الله اغتيل السيد عباس الموسوي والقافلة تسير... ولدى السّنة مفتيّ اغتيل حسن خالد وزعيم اغتيل الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقبله رشيد كرامي وآخرين وآخرين من قيادات ونخب. وهل أتت مجموعات وعائلات "مضطهدة" الى لبنان من سريان وكلدان وأرمن وآخرين بالصدفة أم من أجل أن تنعم بالحرية؟ أنها هويتنا اللبنانية -يا سادة- بغضّ النّظر عن تصنيفها ومسمياتها سواء فينيقية، عربية، مشرقية، رسالة... فالهوية هي كل هذا الإرث المشترك الغني للذاكرة في الدفاع عن الوجود والذات الإنسانية المجسدة بهذا الفسيفساء من التنوع التي أفرزت نظاماً قائماً عبر الشراكة تجلّى بما سمّي "المناصفة". لكن يبقى أن النظام السياسي للأسف غير مستقرّ لأنه لم يتطوّر بالممارسة. فالإصلاحات الواردة في اتفاق الطائف لم تُنفّذ (لامركزية إدارية، انتخاب مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي، إنماء متوازن...) وهذا ما جعل اللعبة السياسية خاضعة للمصالح ما دون الدولتية ما سبّب بين الحين والآخر أزمات وجولات عنف كالتي حصلت في "قبرشمون" الأسبوع الماضي. ويبقى المغزى في تسوية العام 2016 . فهل كانت محطة ترحيب فعلي بالنسبة لكلّ الأفرقاء لبناء الدولة أم مجرد ترحيب آنيّ حتى تتغيّر الظروف؟

في الشكل أفرزت التسوية الرئاسية المزدوجة انتخاب الرئيس العماد ميشال عون وعودة الرئيس سعد الحريري الى السرايا ما سُمي ب"حكم الأقوياء"، لكن في المضمون لم تستسغها فئات أخرى كانت قد عبّرت عن انزعاجها الى أن تحرّكت باتجاه الفعل فألحقت الضّرر بها والبلد. تجلّت المحطة الأولى عقب الاستقالة الملتبسة للرئيس سعد الحريري من الخارج حيث انقسم حلفاء الأمس وانعدمت الثقة وبلع الرئيس الحريري "البحصة" لكن التسوية صمدت، أما المحطة الثانية فكانت دموية في الجبل وعادت التسوية وصمدت لأن "لا بديل عنها" وفق قول الرئيس الحريري نفسه ليُطرح السؤال على ماذا نحن مقبلون بعد ومن يحمي لبنان؟