المستقبل: العلاقة مع الاشتراكي "هبات باردة وهبات ساخنة وع القطعة"

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نقلت صحيفة "البناء" عن مصادر المستقبل قولها: "إنَّ العلاقة مع الحزب التقدمي الاشتراكي تمر بهبات باردة وهبات ساخنة وع القطعة، لكنها الآن مستقرة بجهود رئيس مجلس النواب نبيه بري"، أما مصادر عين التينة فأشارت الى أنّ "المبدأ الاساسي الذي اتفق عليه في عين التينة هو الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي يتطلب عودة خطوتين الى الوراء".

وأوضحت مصادر عين التينة أن "المجتمعين شددوا على ضرورة استمرار عمل الحكومة مهما كانت الخلافات السياسية ولا يمكن تعطيل الملفات والاستحقاقات الداهمة في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة والظروف الساخنة في المنطقة"، مشدّدةً على أن "جهود بري تدور على أكثر من محور وهو على مسافة واحدة من الجميع".