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اسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 05-07-2019

5
JULY
2019
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الاخبار

جلسة للقومي قبل السبت
تنعقد اليوم جلسة للمجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي، تسبق جلسة السبت المُخصصة لانتخاب رئيسٍ جديد للحزب، بعدما استقال الرئيس حنا الناشف بناءً على طلب المجلس الأعلى. وتُخصّص جلسة اليوم لاستكمال النقاش حول هوية الرئيس الجديد، مع وجود توجه لدى رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان إلى اختيار شخصٍ من خارج المجلس الأعلى يعمل على تطبيق خطة الحزب التي وُضعت في عهد الناشف، بحجة الحفاظ على «الإجماع»، مُعتبراً أنّ أي عضو من المجلس الأعلى لا يخدم هذا الهدف. قبل يوم من الانتخابات، لم يُقدّم أحد طلباً رسمياً للترشح، ولكن الأسماء المتداولة بين القوميين، «ويُزكيها حردان»، بحسب المصادر، هي: وليد عبد الرحيم، يوسف كفروني وربيع الدبس (كان يشغل منصب مدير مكتب حردان، حين كان الأخير رئيساً للحزب)، وجميعهم من خارج المجلس الأعلى.


الجمهورية

نُقِل عن أحد المسؤولين تعليقاً على الأحداث الأخيرة: لا أستغرب ما حصل ولن أستغرب ما قد يحصل مع سياسيّين فقدوا الحياء الأخلاقي والسياسي.

لاحظت أوساط سياسية أن مرجعاً روحياً كان وراء إفشال مخطط رسمه البعض كان سيؤدي إلى أضرار كبيرة تصيب مباشرة المواطنين.

يتردد أن أحد الوزراء خلق تململاً داخل حزبه بسبب قرارات إتخذها متمايزة عن قرارات القيادة.


البناء

كواليس
قالت مصادر روسية إنّ تحريكاً لمسار التسوية السياسية في سورية قد تمّ وفقاً لتفاهم روسي أميركي تمثل بتفعيل نشاط المبعوث الأممي غير بيدرسون الذي ينتظر أن يزور دمشق قريباً بعد زيارته لموسكو خلال هذين اليومين، وسيحمل بيدرسون إلى دمشق مقترحات جديدة حول تشكيل اللجنة الدستورية لتحريك عملية تشكيلها كما سيشكل انعقاد قمة روسية تركية إيرانية في الشهر المقبل مناسبة لدفع مساعي تشكيل اللجنة الدستورية إلى الأمام.


اللواء

همس
اعتبرت مصادر سياسية أن خطوة أقدم عليها مرجع كبير هي لوضع حدّ لاستنتاجات غير صحيحة في ما يتعلق بتحالفاته!

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