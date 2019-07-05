أبي رميا : طموحي حالياً إنجاح مسيرة عهد الرئيس عون

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سيمون أبي رميا لـ "LBCI":

- ما حصل في الجبل غير مقبول وانا انسان احتكم الى المؤسسات ولدينا قضاء سيأخذ مجراه ليؤكد أو ينفي ما سمعناه من كل الاطراف ولدينا الاجهزة الامنية التي تلعب دورها ولدينا المعالجة السياسية التي تتم من خلال وسطاء

- خطابات الوزير باسيل وسياسة التيار الوطني الحر قائمة على التلاقي والشراكة ولو كان هدف باسيل التحدي لكان أكمل جولته باتجاه كفرمتى

- نعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي ووليد جنبلاط وتيمور جنبلاط من المكونات السياسية الأساسية في لبنان

- حليفنا المير طلال ارسلان يعتب علينا لأننا نداري كثيراً وضع جنبلاط

- سيكون لوليد جنبلاط في التعيينات حصة بما يُمثل على مستوى الطائفة الدرزية

- هل وليد جنبلاط مقتنع أن له شركاء يُمثلون فكراً سياسياً آخر؟

- لا مشكلة بردة فعل بالشارع، أن يتظاهر الناس، ولكن حمل السلاح؟

- أوافق أن القضاء لا يُمكن أن يكون بالتراضي

- للمصالحة مرتكزات سياسية وإنمائية. حصلت المصالحة في الـ2001، ولكن لم يكن هناك عودة إلى القرى

- استعادة الحقوق المسيحية هو استعادة الدور

- لا أملك أي جواب بشأن ما إذا كان الوزير باسيل سيزور طرابلس ولكن ما أعرفه أن التحضيرات اللوجستية قائمة

- اجتماع وزراء تكتل لبنان القوي في قصر بسترس كان بالاتفاق مع الرئيس الحريري والاجتماع أتى من باب التضامن مع وزير في تكتلنا ومنعا للتشنج

- طموحي حالياً إنجاح مسيرة عهد الرئيس عون، أنا حالياً غير معني بمن لديه طموحات رئاسية، وباسيل أيضاً

- نحن اكثر فريق سياسي يُستفز في لبنان يوميا ولكننا لا نقطع الطرقات ولا نحمل السلاح ولا نطلق النار على الناس، بل نواجه بالسياسية ونحترم الاختلاف